Η καύση ξύλου και άνθρακα στα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου αποδεικνύεται επιβλαβής τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την οικονομία, προκαλώντας σχεδόν 2.500 θανάτους ετησίως και επιβαρύνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) με περισσότερα από 54 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Οι ξυλόσομπες και τα τζάκια, παρά τις αισθητικές τους αρετές, είναι υπεύθυνα για τη σημαντική ρύπανση του αέρα με μικρά σωματίδια, τα οποία προκαλούν καρδιολογικά και πνευμονικά προβλήματα, όπως άσθμα και διαβήτη.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η καύση ξύλου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι πάνω από το 90% των νοικοκυριών διαθέτει άλλες, λιγότερο επιβλαβείς πηγές θέρμανσης. Πολλοί, μάλιστα, επιλέγουν τις ξυλόσομπες για λόγους αισθητικής και ατμοσφαιρικής ατμόσφαιρας, ενισχύοντας τη ρύπανση που προκαλείται από αυτήν την πρακτική.

Η καύση στερεών καυσίμων είναι υπεύθυνη για την έκλυση τοξικών ουσιών που αυξάνουν τα ποσοστά αναπνευστικών και καρδιολογικών ασθενειών, καθώς και την ανάγκη νοσηλείας. Σημαντικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της καύσης ξύλου συντομεύει τη ζωή και δημιουργεί σοβαρές συνέπειες στην υγεία των πολιτών.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, παρά τις υποσχέσεις της για αυστηροποίηση των κανονισμών και τον περιορισμό της ρύπανσης, δεν έχει ακόμη θεσπίσει νέα νομοθεσία για την εφαρμογή αυτών των αλλαγών. Ειδικοί προτείνουν την ενίσχυση των εξουσιών των τοπικών αρχών και την προώθηση καθαρών και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης.

Η κυβέρνηση ωστόσο, δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές ρύπανσης από την οικιακή καύση, αποσκοπώντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ανησυχητικές, με τη χρήση ξυλόσομπας να προκαλεί ζημιές στην υγεία και την οικονομία, φτάνοντας σε περίπου 800 λίρες ετησίως ανά νοικοκυριό στο Λονδίνο. Ειδικοί συνιστούν τη μετάβαση σε καθαρές, εναλλακτικές πηγές θέρμανσης για την αποφυγή αυτών των βλαβερών συνεπειών.

Με πληροφορίες από Guardian