Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ειρηνευτικές συνομιλίες. Η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της σημερινής ανταλλαγής απόψεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους ηγέτες για το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων και ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία. Παρουσίασε επίσης την οικονομική κατάσταση της χώρας, τις πιο άμεσες ανάγκες των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την πρόοδο των διεθνών προσπαθειών για κατάπαυση του πυρός.

Οι ηγέτες της ΕΕ και ο Ουκρανός πρόεδρος διαπίστωσαν ότι η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ως εκ τούτου, συμφώνησαν πως είναι αναγκαίο να διατηρηθεί και να ενταθεί η πίεση προς τον Πούτιν, προκειμένου να αναγκαστεί να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε για τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία σε βάθος χρόνου.

Μετά τη συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνέχισαν τη συζήτηση για τον καλύτερο τρόπο κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια (2026-2027). Οι διαβουλεύσεις αναμένεται να επαναληφθούν το απόγευμα.