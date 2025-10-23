Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε (22:00) στο Ρότερνταμ απέναντι στη Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε μια αναμέτρηση που πέρασε από… χίλια κύματα μέχρι να επιβεβαιωθεί πως θα διεξαχθεί κανονικά.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε αρκετές αλλαγές συγκριτικά με το πρόσφατο ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη. Η πιο σημαντική αφορά τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο να συγκροτούν την τετράδα της άμυνας.

Στον άξονα ξεκινούν οι Σιώπης και Τσέριν, με τον Τετέ να αναλαμβάνει ρόλο οργανωτή. Στα άκρα της επίθεσης θα κινούνται ο Τζούριτσιτς αριστερά και ο Καλάμπρια δεξιά —μια επιλογή-έκπληξη από τον Κόντη— ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κάρολ Σφιντέρσ

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ινγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ, Καλάμπρια, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι