Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν, στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 του NBA, των Ντάλας Μάβερικς με 125-92 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Γάλλος σέντερ ύψους 2,28 μ., σε 30 λεπτά έφτασε τους 40 πόντους, τα 15 ριμπάουντ και τα τρία μπλοκ.

Στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης, με το χρονόμετρο να γράφει εννέα λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα (9:05), οι Μάβερικς βρίσκονται με την μπάλα στη ρακέτα των Σπερς. Ο Ντέρεκ Λάιβλι θα προσπαθήσει να γυρίσει και να σκοράρει με hook, αλλά θα πέσει πάνω στον Γουέμπι.

Εκείνος όχι μόνο θα σταματήσει εντυπωσιακά το σουτ, αλλά στη συνέχεια θα «κατεβάσει» την μπάλα στην επίθεση και θα εκτελέσει από την κορυφή της ρακέτας με step back για τρεις πόντους. Το τρίποντο ήταν εύστοχο, με τον Λάιβλι να κάνει φάουλ στον σέντερ του Σαν Αντόνιο, δίνοντάς του έτσι και το δικαίωμα για μία βολή.

Με το σφύριγμα του διαιτητή το χρονόμετρο σταμάτησε στα οκτώ λεπτά και 52 δευτερόλεπτα (8:52). Δηλαδή ο Γουεμπανιάμα χρειάστηκε 13 δευτερόλεπτα, για να αμυνθεί και να επιτεθεί υποδειγματικά, δίνοντας στην ομάδα του τέσσερις πόντους.

Το ερώτημα παραμένει, πως σταματάει κάποιος έναν παίκτη ύψους 2,28 μ., με χαρακτηριστικά ενός γκαρντ;

