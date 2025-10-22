Μια νέα γυναικοκτονία στο Μιλάνο συγκλονίζει την Ιταλία, καθώς ένας 62χρονος άνδρας δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του κάτω από το σπίτι της. Ο Λουίτζι Μορκάλντι επιτέθηκε με μαχαίρι στη συνομήλική του Λουτσιάνα Ρόνκι, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του εγκλήματος πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων, σε πάρκο κοντά στο σπίτι του θύματος. Οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν άμεσα τον δράστη, αξιοποιώντας το σήμα του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο χρησιμοποίησε για λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια. Η Λουτσιάνα Ρόνκι, που εργαζόταν σε καντίνα ιδιωτικής εταιρείας, είχε πρόσφατα ξεκινήσει νέα σχέση, γεγονός που φαίνεται να εξόργισε τον πρώην σύζυγό της.

Ο Μορκάλντι την περίμενε κάτω από το σπίτι της με το μηχανάκι του και, χωρίς να αφαιρέσει το κράνος, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα με πρωτοφανή αγριότητα στον λαιμό, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα.