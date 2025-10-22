Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα δύο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα, τα οποία ανήκουν στους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς.

Ο Ταμίρ Αντάρ, υπαξιωματικός 38 ετών, σκοτώθηκε κατά την επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η επίθεση αυτή είχε προκαλέσει δεκάδες θανάτους και αποτέλεσε την απαρχή της σύγκρουσης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Άριε Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών, ήταν αγρότης και ένας από τους ιδρυτές του κιμπούτς Νιρ Οζ. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχε χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Οκτωβρίου.

Ο Ζαλμάνοβιτς είχε εμφανιστεί το 2023 σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς, στο οποίο ανέφερε πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επιβεβαίωση. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το κιμπούτς Νιρ Οζ τον Δεκέμβριο του 2023.