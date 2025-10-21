Η Βρετανία ανταποκρίθηκε σε αμερικανικό αίτημα και απέστειλε έναν ανώτερο διοικητή και μια μικρή ομάδα στρατιωτών στο Ισραήλ, με στόχο τη συνδρομή στις διεθνείς προσπάθειες παρακολούθησης της εύθραυστης κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, ανακοίνωσε την ανάπτυξη αυτή μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις της νέας υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, η οποία είχε ξεκαθαρίσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν έχει σχέδια» να στείλει στρατιώτες.

«Έχουμε εξειδικευμένη εμπειρία και δεξιότητες που έχουμε προσφέρει να συνεισφέρουμε», δήλωσε ο κ. Χίλι απαντώντας σε ερωτήσεις μετά από διάλεξη σε επιχειρηματικούς ηγέτες στο Λονδίνο.

Ο Βρετανός αξιωματικός θα λειτουργεί ως αναπληρωτής διοικητής στις ΗΠΑ, οι οποίες ηγούνται της λειτουργίας του κέντρου πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού (CMCC), στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης στρατεύματα από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μπορούμε να συμβάλουμε στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός. Αυτό πιθανότατα θα γίνει υπό την ηγεσία άλλων», εξήγησε ο υπουργός Άμυνας. «Η Βρετανία θα διαδραματίσει βασικό ρόλο, θα συνεισφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία και τις δεξιότητες όπου μπορεί. Δεν περιμένουμε να ηγηθούμε αλλά θα παίξουμε τον ρόλο μας».

Συνοδευόμενος από μια μικρή ομάδα στρατιωτικών με εμπειρία στον σχεδιασμό, ο Βρετανός αξιωματικός θα εργαστεί αποκλειστικά εκτός της Λωρίδας της Γάζας, όπως και το βρετανικό απόσπασμα, το οποίο δεν θα επιχειρεί εντός της περιοχής.

«Ένας μικρός αριθμός αξιωματικών σχεδιασμού του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ενσωματωθεί στο CMCC, συμπεριλαμβανομένου ενός αναπληρωτή διοικητή 2 ατόμων, για να διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ενσωματωμένο στις προσπάθειες σχεδιασμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη σταθερότητα στη Γάζα μετά τη σύγκρουση», ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για να υποστηρίξει την κατάπαυση πυρός και την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, στέλνουν έως και 200 στρατιώτες στο Ισραήλ, οι οποίοι επίσης δεν θα εισέλθουν στη Γάζα.

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός, που μεσολάβησε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, δημιούργησε «ευκαιρία για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», όπως δήλωσε ο κ. Χίλι.

Η νέα ομάδα θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας και τη μετάβαση σε πολιτική κυβέρνηση στη Γάζα, ξεκαθάρισε αξιωματούχος.

Ωστόσο, οι New York Times ανέφεραν ότι οι χώρες που ενδέχεται να συμμετάσχουν σε μια ευρύτερη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης είναι επιφυλακτικές, καθώς η Χαμάς παραμένει ένοπλη.

Η κατάπαυση πυρός παραμένει εύθραυστη, με αμοιβαίες κατηγορίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για παραβιάσεις. Τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ επανέλαβε για λίγο αεροπορικές επιδρομές, ενώ το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε πάνω από 50 θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες.

Με πληροφορίες από Sky News