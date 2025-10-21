Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αρκετοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατεύματα στη Γάζα προκειμένου να «βάλουν στη θέση της» τη Χαμάς, χρησιμοποιώντας – όπως ανέφερε – «ισχυρή δύναμη».

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι αρκετές χώρες-σύμμαχοι της Ουάσινγκτον έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για την εξόντωση της Χαμάς. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη για μια τέτοια ενέργεια.

«Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ, όχι ακόμη. Υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει το σωστό. Εάν δεν το κάνει, το τέλος της Χαμάς θα είναι γρήγορο, έντονο και βίαιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες αυτές τις χώρες που πρόσφεραν τη βοήθειά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων που ανέκτησε στη Γάζα στις 21.00 απόψε (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Η παράδοση γίνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.