Στα βίντεο, τα οποία κοινοποιήθηκαν στην πλατφόρμα Χ, καταγράφονται στιγμές κατά τις οποίες άτομα φέρονται να κακοποιούνται ενώ οι IDF υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πολίτες που δέχονται επιθέσεις από μέλη της Χαμάς στο πλαίσιο επιχειρήσεων «αποκατάστασης εσωτερικού ελέγχου».

Σε ένα από τα βίντεο, εμφανίζονται δύο άνδρες να ξυλοκοπούνται, αφού πρώτα έχουν συρθεί στο έδαφος. Σύμφωνα με τις IDF, οι δράστες ανήκουν σε ένοπλη μονάδα της Χαμάς, την οποία αποκαλούν «Μονάδα Βέλος».

Το Ισραήλ επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, επικαλούμενο ανησυχίες για την ασφάλεια των αμάχων. Η αυθεντικότητα του υλικού δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Ένας άνδρας, με μαύρο σάκο στο κεφάλι, σφαδάζει στο έδαφος από την αγωνία, καθώς τα χέρια του είναι δεμένα πίσω από την πλάτη με σχοινί, ενώ οι επιτιθέμενοι του σπάνε τις επιγονατίδες.

Καθώς στριφογυρίζει στον δρόμο αφού τον άφησαν δίπλα σε ένα όχημα, τρεις άνδρες με μαύρες μάσκες τον χτυπούν επανειλημμένα με μακριά, χοντρά ξύλα. Τον σέρνουν ξανά και τον πετάνε δίπλα σε έναν άλλο πολίτη, ο οποίος είναι επίσης δεμένος πριν τους χτυπήσουν και τους δύο και τους πυροβολήσουν στα γόνατα.

Τουλάχιστον ένας από τους άνδρες φέρεται να έχει τραυματιστεί από σφαίρα, καθώς ακούγεται να ουρλιάζει από τον πόνο. Λίγο αργότερα, ένας από τους φερόμενους ως μέλη της Χαμάς πατάει βίαια το κεφάλι ενός αιχμαλώτου.