Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στενή φίλη του Διονύση Σαββόπουλου, μίλησε στην εκπομπή του Mega Morning Point, για τις τελευταίες του στιγμές λέγοντας: «Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος»…

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκάλυψε ότι επισκέφθηκε τον σπουδαίο τραγουδιστή και συνθέτη στο νοσοκομείο το απόγευμα της Τρίτης 21/10/25 λίγο πριν φύγει από την ζωή.

Για αυτήν την ξεχωριστή στιγμή της τελευταίας τους συνάντησης είπε: «Χθες τον είδα λίγο πριν πεθάνει, και ενώ ήξερα, όπως όλοι μας, ότι ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ γλυκός ήρεμος».

«Τον είδα χθες το απόγευμα και ήθελε να μας δει… Πήγα πιο πολύ για παρέα στην Άσπα, αλλά ήθελε να μας δει. Του ανέφερα όλα αυτά που λέγονται, ή το άρθρο του που έγραψε για τον Χατζιδάκι και χάρηκε, ζήτησε να δει τις εφημερίδες, ήρεμος και χαμογελαστός, κι έτσι θέλω να τον θυμάμαι», συμπλήρωσε, ιδιαίτερα συγκινημένη για την απώλεια του μεγάλου καλλιτέχνη.

«Με αποκαλούσε την καινούργια παιδική του φίλη».