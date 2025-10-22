Οι κυβερνητικές δυνάμεις στη Συρία ανακοίνωσαν σήμερα ότι περικύκλωσαν έναν καταυλισμό Γάλλων τζιχαντιστών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κατηγορώντας τον επικεφαλής τους Ούμαρ Ντιάμπι, γνωστό και ως Όμαρ Όμσεν, ότι αρνήθηκε να παραδοθεί στις Aρχές, αφού απήγαγε ένα κορίτσι.

Οι τζιχαντιστές, που πιστεύεται ότι είναι μερικές δεκάδες, έχουν κλειστεί με τις οικογένειές τους σε έναν καταυλισμό κοντά στην πόλη Χάρεμ και τα σύνορα με την Τουρκία.

Εναντίον του Ούμαρ Ντιάμπι, ενός Γαλλοσενεγαλέζου πρώην εγκληματία, που έγινε ιεροκήρυκας, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τη γαλλική Δικαιοσύνη.

Σε ανακοίνωσή του, ο διοικητής των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας της επαρχίας Ιντλίμπ, ο στρατηγός Γάσαν Μπακίρ, αναφέρει ότι η ομάδα αυτή της οποίας προΐσταται ο Ντιάμπι «απήγαγε ένα κορίτσι» μέσα από τα χέρια της μητέρας του.

Διευκρίνισε επίσης ότι οι Αρχές του ζήτησαν να παραδοθεί, αλλά εκείνος αρνήθηκε και «κλείστηκε στον καταυλισμό». Εξάλλου οι αρχές της Ιντλίμπ κατηγορούν τον Ντιάμπι ότι πυροβόλησε εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων και ότι «χρησιμοποίησε αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες».

Από την πλευρά του ο γιος του Ούμαρ Ντιάμπι, ένας τζιχαντιστής με το όνομα Τζιμπρίλ αλ Μουχαζέρ, δήλωσε ότι «οι συγκρούσεις ξεκίνησαν μετά τα μεσάνυκτα και συνεχίζονται».

«Οι δυνάμεις ασφαλείας βομβάρδισαν τον καταυλισμό, όπου βρίσκονται γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η «Ομάδα των Ξένων»

Κάτοικος της πόλης Χάρεμ δήλωσε ότι είδε από χθες Τρίτη να φτάνουν έξω από τον καταυλισμό ενισχύσεις, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σημείο φτάνουν συνεχώς οχήματα, στα οποία έχουν τοποθετηθεί ολμοβόλα, ενώ από τη νύκτα ακούγονται εκρήξεις.

Οι Γάλλοι τζιχαντιστές ονομάζονται Φιρκάτ αλ Γουράμπα («Ομάδα των Ξένων») και έφτασαν στη Συρία, όπως χιλιάδες άλλοι αλλοδαποί τζιχαντιστές, στη διάρκεια του εμφυλίου, που ξέσπασε το 2011.

Τον Δεκέμβριο του 2024 ένας συνασπισμός ισλαμιστών υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα κατέλαβε την εξουσία στη Συρία, αφού ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Όπως και άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις, αυτοί οι Γάλλοι έπεσαν σε δυσμένεια μετά την άνοδο στην εξουσία του Σάρα, ο οποίος πλέον είναι μεταβατικός Πρόεδρος της Συρίας και προσπαθεί να αφήσει πίσω του το τζιχαντιστικό του παρελθόν.

Ο Ούμαρ Ντιάμπι είχε χαρακτηριστεί τον Σεπτέμβριο του 2016 «διεθνής τρομοκράτης» από τις ΗΠΑ και φέρεται να έπεισε πολλούς Γάλλους να πάνε στη Συρία. Στην ομάδα του ανήκουν «περίπου 50» άνθρωποι, όπως δήλωσαν τον Δεκέμβριο του 2024 πηγές από τις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Ούμαρ Ντιάμπι βρισκόταν σε αντιπαράθεση με την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Σάρα και η οποία έλεγχε το προπύργιο των ανταρτών στη Συρία, την επαρχία Ιντλίμπ.

Είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2020 και αφέθηκε ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 2022 χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι της σύλληψής του.