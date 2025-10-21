Με πρόστιμα από 100 έως και 5.000 ευρώ κινδυνεύουν χιλιάδες Έλληνες ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων, ακόμη και αν δεν μαζεύουν ελιές ή δεν παράγουν λάδι, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 77979/2025 ενεργοποιεί τον ψηφιακό έλεγχο των ελαιόδεντρων σε όλη τη χώρα, μέσω του Ελαιοκομικού Μητρώου, και προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης ή ανακριβούς δήλωσης.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2026, όλοι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν 21 ελαιόδεντρα και άνω οφείλουν να υποβάλουν σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του Μητρώου.

Οι βασικές υποχρεώσεις των παραγωγών

Φορολογική δήλωση (Ε3) – Για όσους αποκτούν αγροτικό εισόδημα.

Παράλειψη ή καθυστέρηση: πρόστιμο έως 100 ευρώ.

Δήλωση συγκομιδής στο Ελαιοκομικό Μητρώο – Υποχρεωτική για όσους διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα, ακόμη και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής.

Η περίοδος υποβολής είναι από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει στοιχεία όπως ΑΦΜ, ποικιλία, κωδικό ελαιοτεμαχίου κ.ά.

Αναλυτικά τα πρόστιμα:

21–50 δέντρα → 100€

51–100 δέντρα → 500€

101–500 δέντρα → 1.000€

501–1.000 δέντρα → 3.000€

Πάνω από 1.001 δέντρα → 5.000€

Δήλωση στον ΕΦΚΑ για συνταξιούχους με αγροτικό εισόδημα, μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Απασχόλησης Συνταξιούχων».

Η παράλειψη ή εκπρόθεσμη υποβολή επιφέρει κυρώσεις έως και 12 συντάξεις (κύριες και επικουρικές).

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής και οι αντιδράσεις παραγωγών

Από την 1η Νοεμβρίου, οι παραγωγοί που τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων και εκδίδουν τιμολόγια θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε μεταφορά ελαιοκάρπου με ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής από το χωράφι προς το ελαιοτριβείο.

Ο πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ, Μύρων Χιλετζάκης, τόνισε ότι η νέα υποχρέωση δημιουργεί προβλήματα:

«Πολλοί παραγωγοί δεν έχουν ούτε την απαραίτητη γνώση ούτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το σύστημα αυτό μας δυσκολεύει σημαντικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζητήματα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην Κρήτη

Παράλληλα, ο κ. Χιλετζάκης αποκάλυψε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ότι οι διαγωνισμοί για την προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Κρήτη παραμένουν σε εκκρεμότητα, λόγω παρατυπιών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Η Περιφέρεια Κρήτης και το υπουργείο δεν μπορούν να προχωρήσουν στη δακοκτονία για το 2025, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ευρήματα και μπλόκαρε τη χορήγηση φαρμάκων», σημείωσε.