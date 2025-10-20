Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τόπος διεξαγωγής της επικείμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όπως επισημάνθηκε, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν διατηρεί θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και εποικοδομητική συνεργασία με τον Πούτιν, γεγονός που καθιστά τη χώρα του κατάλληλη επιλογή για την πραγματοποίηση της συνάντησης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μόλις ξεκίνησε η προεργασία για τη σύνοδο. Στόχος της, όπως ανέφερε, είναι να προωθηθεί μια πιθανή λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.