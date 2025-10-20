Η Ρωσία ξέφρασε την πρόθεσή της να ενισχύσει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με δήλωση του Κρεμλίνου. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Μόσχα διατηρεί στενές σχέσεις με την Τεχεράνη και έχει καταδικάσει τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος. Οι επιθέσεις έγιναν με στόχο να αποτραπεί, όπως υποστηρίχθηκε, η απόκτηση πυρηνικής βόμβας από το Ιράν, το οποίο αρνείται ότι αναπτύσσει πυρηνικά όπλα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για τη στάση της Ρωσίας απέναντι στις εξελίξεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ρωσία είναι σίγουρα έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς. Το Ιράν είναι εταίρος μας, και οι σχέσεις μας αναπτύσσονται πολύ δυναμικά».

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ασκούν «εξαιρετική πίεση» στο Ιράν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επισημαίνοντας πως η κατάσταση παραμένει «πολύ περίπλοκη».

Διπλωματικές επαφές και στρατηγικές συμφωνίες

Απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, αργότερα σήμερα. Η συνάντηση πραγματοποιείται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Λαριτζανί στη Μόσχα, όπου μετέφερε μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προς τον Πούτιν.

Τον Ιανουάριο, ο Πούτιν και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης, η οποία, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι παρέχει νομίμως στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones για χρήση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ενεργειακή συνεργασία

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom υπέγραψε τον περασμένο μήνα συμφωνία ύψους 25 δισ. δολαρίων με το Ιράν για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών εργοστασίων. Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια και διαθέτει σήμερα μόνο ένα πυρηνικό εργοστάσιο σε λειτουργία, καθιστώντας τη νέα συνεργασία ιδιαίτερα σημαντική για την ενεργειακή της ασφάλεια.