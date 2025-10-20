Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν για τον Άρη ένα ματς γοήτρου. Ηταν ακόμη μία Κυριακή με ανάγκη για βαθμούς, τους οποίους δεν πήρε στο τέλος της βραδιάς. Οπότε, δεν μπορεί να αισθάνεται και ικανοποιημένος.

Ακόμα και αν ο Δώνης έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας και κράτησε τον Παναθηναϊκό…από κάτω -τα δύο μοναδικά κέρδη του Άρη- στο τέλος η γεύση που αφήνει το 1-1 δεν ικανοποιεί κανέναν εντός της ομάδας.

Ηταν σαφές ότι δεν υπήρχε περιθώριο νέας βαθμολογικής απώλειας. Όχι γιατί το συγκεκριμένο ματς ήταν καθοριστικό από μόνο του, αλλά επειδή είχαν προηγηθεί οι απώλειες βαθμών απέναντι σε Πανσερραϊκό και ΟΦΗ.

Η Νο1 επιλογή Χιμένεθ που συζητήθηκε και είχε δύο όψεις

Ο Ανδαλουσιανός αιφνιδίασε με τη διάταξη του ρόμβου.Ένα σχήμα που είχε δουλευτεί για λίγες μόλις μέρες και εφαρμόστηκε σε ένα απαιτητικό ντέρμπι. Ήταν ένα ρίσκο που έγινε ακόμη μεγαλύτερο μετά το γρήγορο γκολ του Παναθηναϊκού – αποτέλεσμα και κακής αντίδρασης του Φαμπιάνο, που άφησε τον Σφιντέρσκι μόνο απέναντι στον Διούδη.

Η νέα διάταξη και τα πολλά νέα πρόσωπα δεν βοήθησαν τον Άρη επιθετικά και ειδικά στο πρώτο 20λεπτο. Τόσο χρειάστηκαν οι ποδοσφαιριστές για να βρουν τους ρόλους τους μεσοεπιθετικά όπου ο Άρης είχε πάλι πρόβλημα αλλά πέτυχε έστω κατά το ήμισυ στο πλάνο που είχε ο προπονητής.

Ο Άρης κέρδισε τον έλεγχο του άξονα. Με την υπεραριθμία στο κέντρο και το πρέσινγκ στην πρώτη πάσα του Παναθηναϊκού, περιόρισε τη δημιουργία των «πράσινων». Όταν μάλιστα οι γραμμές του Κόντη οπισθοχώρησαν, ο Παναθηναϊκός εξαφανίστηκε για μεγάλο διάστημα, δίνοντας την πρωτοβουλία στον Άρη. Η ομάδα είχε ενέργεια, μερικές καλές στιγμές κυκλοφορίας, αλλά και αρκετή ασυνεννοησία. Τελικά, στο 76’, ήρθε η ισοφάριση με την ενέργεια του Γιαννιώτα — δικαιωμένου βάσει απόδοσης — και την εκτέλεση του Δώνη, με τη συνδρομή του λάθους του Ντραγκόφσκι.

Ήταν ένα ματς χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, με πολλά λάθη και λίγες πραγματικά καλές στιγμές και από τις δύο πλευρές. Ίσως ο Άρης να είχε κάτι παραπάνω, όμως ακόμη και σε μια βραδιά όπου αμυντικά στάθηκε στο επίπεδο που θέλει ο Χιμένεθ, τα ζητήματα στην επίθεση και την ανάπτυξη παρέμειναν εμφανή. Η βελτίωση σε αυτούς τους τομείς είναι επιβεβλημένη και ο Ισπανός τεχνικός ποντάρει σε αυτή μέσα από την επιστροφή των απόντων και την αύξηση του ρυθμού της ομάδας.

Ο Άρης έφυγε ξενερωμένος χθες από το «Βικελίδης». Οχι επειδή ήρθε ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό, αλλά εξαιτίας της ανάγκης των βαθμών που δεν ήρθαν για τρίτη σερί αγωνιστική. Η αρχή ενός δύσκολου προγράμματος το οποίο συνεχίζεται στη Λιβαδειά και με τα περιθώρια να είναι πλέον ακόμα πιο στενά για το σύνολο του Χιμένεθ.