Η NASA ανακοίνωσε ότι θα επανεκκινήσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τις αποστολές της στη Σελήνη, μετά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν από τη SpaceX του Ίλον Μασκ. Την απόφαση γνωστοποίησε ο προσωρινός διοικητής της υπηρεσίας και υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι.

«Θα δούμε μια διαστημική κούρσα, υπό την έννοια του ανταγωνισμού μεταξύ των αμερικανικών επιχειρήσεων, για το ποια θα μπορέσει να μας επαναφέρει πρώτη στη Σελήνη», δήλωσε ο Ντάφι στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Πιστεύω ότι θα συμμετάσχουν εταιρείες όπως η Blue και ενδεχομένως και άλλες», πρόσθεσε.

Η Blue Origin, ανταγωνίστρια της SpaceX, ανήκει στον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Η εταιρεία έχει αναλάβει την πέμπτη αποστολή του προγράμματος Artemis, το οποίο ξεκίνησε επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την επιστροφή της NASA στη Σελήνη και, σε επόμενο στάδιο, την αποστολή στον Άρη.

Παράλληλα, η Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει σχέδια για μια νέα σεληνάκατο, ικανή να καλύψει τις ανάγκες της NASA ως εναλλακτική λύση στο Starship της SpaceX.

«Λατρεύω τη SpaceX. Είναι μια απίστευτη εταιρεία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν καθυστερήσει (…) και ανταγωνιζόμαστε την Κίνα», τόνισε ο Ντάφι, υπογραμμίζοντας την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού.

Ο υπουργός σημείωσε ότι «ο πρόεδρος και εγώ θέλουμε να επιστρέψουμε στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της θητείας του», η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 2029. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η αποστολή να προηγηθεί της κινεζικής, που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως το 2030.

Επιτάχυνση του προγράμματος Artemis

Οι πιέσεις προς τη NASA έχουν ενταθεί μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Χρειαζόμαστε οι καλύτερες εταιρείες να προχωρήσουν με ρυθμό που θα μας φέρει πρώτους στη Σελήνη. Ο ανταγωνισμός και η καινοτομία είναι τα κλειδιά της διαστημικής κυριαρχίας μας», ανέφερε ο Ντάφι στην πλατφόρμα Χ.

Η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2, που θα μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη χωρίς προσσελήνωση, έχει καθυστερήσει επανειλημμένα. Η εκτόξευση αναμένεται πλέον στις αρχές του 2026, το αργότερο έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη NASA.

Το πλήρωμα της αποστολής, τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτης, θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι εδώ και μισό αιώνα που θα πραγματοποιήσουν περιστροφή γύρω από τον φυσικό δορυφόρο της Γης. Η επόμενη φάση, η Artemis 3, που προβλέπει την επιστροφή Αμερικανών στην επιφάνεια της Σελήνης, έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2027.