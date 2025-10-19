Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που παρέδωσε η Χαμάς το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για τον Ταϊλανδό Σοντάγια Οακχαράσρι. Η ενημέρωση προήλθε από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση «παραμένει αποφασισμένη και εργάζεται άοκνα για τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων» που έχουν χάσει τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των προσπαθειών για την επιστροφή των σορών στο Ισραήλ.

Ο θάνατος του Σοντάγια Οακχαράσρι είχε ανακοινωθεί στις 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία που συνέπιπτε με τα 31α γενέθλιά του. Ο Οακχαράσρι εργαζόταν ως εργάτης γης στο κιμπούτς Μπέερι, στο νότιο Ισραήλ.

Σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μία από τις πιο αιματηρές στην ιστορία της περιοχής, και το σώμα του μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.