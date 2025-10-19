Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται εκ νέου σε τροχιά έντασης, καθώς ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», υπογράμμισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) σε απάντηση επιθέσεων «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι «υπάρχει ενδεχόμενο και άλλων πληγμάτων» κατά της Χαμάς, ως απάντηση στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση. Όπως ανέφερε, σημειώθηκαν τρία περιστατικά κατά τα οποία ένοπλοι της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων πίσω από την «κίτρινη γραμμή», όπου έχουν αποσυρθεί οι δυνάμεις του Ισραήλ βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, στις περιοχές της Ράφα και της Μπέιτ Λάχια.

Νέες προειδοποιήσεις προς τους Παλαιστίνιους

Οι IDF επανέλαβαν την έκκλησή τους προς τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να αποφεύγουν να εισέρχονται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο και να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα. «Μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας και την εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσαν τρομοκρατικά στοιχεία της Χαμάς σήμερα το πρωί, οι IDF θα απαντήσουν με ιδιαίτερη ισχύ εναντίον των τρομοκρατικών υποδομών και στοιχείων της Χαμάς», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ.

«Οι IDF επαναλαμβάνουν την προειδοποίησή τους: για τη δική σας ασφάλεια και λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων παραμείνετε μόνο στη δυτική πλευρά της κίτρινης γραμμής», πρόσθεσε ο Αντραΐ.

Απώλειες στη Γάζα

Σύμφωνα με κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας και τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και τα πυρά πυροβολικού που σημειώθηκαν μέσα στην ημέρα.