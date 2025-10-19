Αν Βρέχει έξω, αντί να ταλαιπωρείτε τον ντελιβερά στη μπόρα, δοκιμάστε μία από τις 4+1 λαχταριστές ιδέες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και κάντε το σπίτι να μυρίσει… comfort food!

1. Κοφτό μακαρόνι ογκρατέν με μπεσαμέλ

2. Ριγκατόνι με πικάντικο πέστο και ψητές πιπεριές

3. Κοτόπουλο με σάλτσα μανιταριών και προσούτο

4. Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανιτές

5. Muffins κολοκύθας

