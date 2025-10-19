Όταν το 2013 έκανε πρεμιέρα στο BBC το Peaky Blinders, κανείς δεν φανταζόταν πως μια σκοτεινή σειρά για συμμορίες του Μπέρμιγχαμ θα γινόταν πολιτιστικό φαινόμενο που θα άλλαζε την ταυτότητα ολόκληρης της περιοχής. Δώδεκα χρόνια μετά, οι «Peaky» είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τηλεοπτική επιτυχία· είναι σημείο αναφοράς για την τοπική υπερηφάνεια, κινητήριος δύναμη για τον τουρισμό και σύμβολο ενός νέου Μπέρμιγχαμ.

Η σειρά του Στίβεν Νάιτ, με τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Τόμι Σέλμπι, πρόβαλε τη σκληρή αλλά γοητευτική πλευρά της βιομηχανικής Αγγλίας του 20ού αιώνα. Από τότε, οι επισκέπτες συρρέουν για να δουν από κοντά τους τόπους όπου «γεννήθηκαν» οι θρυλικές σκηνές. Το αποκαλούμενο «peaky effect» έχει μετατρέψει το Μπέρμιγχαμ και τα γύρω μέρη σε προορισμό για λάτρεις του σινεμά, της ιστορίας και της ατμόσφαιρας των Blinders. Σύμφωνα με το Visit Britain, επτά στους δέκα επισκέπτες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βρεθεί σε κάποια τοποθεσία γυρισμάτων ταινίας ή σειράς — και οι Peaky Blinders έχουν αναδειχθεί σε κορυφαίο παράδειγμα αυτής της τάσης.

Στην καρδιά του φαινομένου βρίσκονται οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ο 67χρονος Ντέρεκ Μπρέναν από το Δουβλίνο ίδρυσε το West Midlands Peaky Blinder Group το 2018, μια κοινότητα που πλέον αριθμεί 44.000 μέλη. Οι θαυμαστές οργανώνουν μηνιαίες συναντήσεις, παμπ crawls και φωτογραφίσεις ντυμένοι με τα χαρακτηριστικά tweed κοστούμια και κασκέτα. «Αν μιλάς για το Λίβερπουλ, λες Beatles· για το Μάντσεστερ, λες Oasis· για το Μπέρμιγχαμ, λες Peaky Blinders», λέει περήφανα ο Μπρέναν, που μάλιστα έχει κερδίσει διαγωνισμό σωσία του Τόμι Σέλμπι.

Ο νεαρός Φίνλεϊ Πέιν, 21 ετών, από το Μπέρμιγχαμ, που υπήρξε κομπάρσος στη σειρά, περιγράφει τον Νάιτ ως «δημιουργό ενός αριστουργήματος». Για εκείνον, όπως και για χιλιάδες άλλους, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο η αφήγηση, αλλά η κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω της — ένα «οικοσύστημα» ανθρώπων που αισθάνονται μέρος της ίδιας ιστορίας.

Από το 2022, ο 23χρονος Έντουαρντ Γκόστικ διοργανώνει τις Slogging Gangs Walking Tours, περιηγήσεις στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ με στάσεις σε εμβληματικές παμπ και τοποθεσίες των Peaky Blinders. Ντυμένος ο ίδιος σαν τον Έντουαρντ Σέλμπι, οδηγεί γκρουπ από 30 έως 60 άτομα κάθε εβδομάδα. Επισκέπτες από 60 χώρες —από την Ουρουγουάη ως το Καζακστάν— φτάνουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία. «Το ένα τέταρτο από αυτούς δεν έχει δει ποτέ τη σειρά», παραδέχεται. «Αλλά όλοι θέλουν να γνωρίσουν το Μπέρμιγχαμ των Peaky».

Η επιρροή φτάνει και πέρα από την πόλη. Το Black Country Living Museum στο Ντάντλεϊ, μόλις 12 μίλια μακριά, αποτέλεσε βασικό σκηνικό των γυρισμάτων — εκεί γυρίστηκε το “Charlie Strong’s Yard”. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Μίντλεμις λέει πως η σειρά «έβαλε το μουσείο στον χάρτη», με τις θεματικές βραδιές να προσελκύουν έως 2.500 επισκέπτες κάθε φορά. «Οι άνθρωποι έρχονται για τους Peaky Blinders και τελικά μαθαίνουν την υπόλοιπη ιστορία της περιοχής», τονίζει.

Με το νέο φιλμ της σειράς να ετοιμάζεται στο Netflix και δύο ακόμη τηλεοπτικές σεζόν να έχουν ανακοινωθεί, το φαινόμενο δείχνει να συνεχίζεται. Όπως λέει ο Γκόστικ, «Ελπίζω οι Peaky Blinders να κάνουν για το Μπέρμιγχαμ ό,τι έκανε ο Ρομπέν των Δασών για το Νότιγχαμ και ο Σαίξπηρ για το Στράτφορντ-απόν-Έιβον».

Κι απ’ ό,τι φαίνεται, ήδη το καταφέρνουν.