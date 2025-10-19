Ο Λιούις Χάμιλτον είδε τη ζωή του να κινδυνεύει αλλά η προστατευτική συσκευή Halo στο μονοθέσιό του τον έσωσε από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια του Sprint του Γκραν Πρι των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πρώτη στροφή, όταν θραύσματα από μια σύγκρουση βγήκαν στον αέρα και ένα κομμάτι άλλου μονοθεσίου κατευθυνόταν προς το κεφάλι του Βρετανού οδηγού. Η συσκευή Halo απέτρεψε πλήρως την πρόσκρουση, απομακρύνοντας το επικίνδυνο αντικείμενο.

Η καραμπόλα προκλήθηκε όταν ο Όσκαρ Πιάστρι συγκρούστηκε με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ, σπρώχνοντας τα μονοθέσια στον Φερνάντο Αλόνσο και τον Λάντο Νόρις, με αποτέλεσμα θραύσματα να πετάγονται σε κάθε κατεύθυνση.