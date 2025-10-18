Δημοτικές εκλογές διεξάγονται αύριο, Κυριακή, στη Βόρεια Μακεδονία, για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων σε 80 δήμους της χώρας, καθώς και στον Δήμο των Σκοπίων, που αποτελεί ξεχωριστή μητροπολιτική αυτοδιοικητική οντότητα.

Για την εκλογή δημάρχου από τον πρώτο γύρο απαιτείται ποσοστό άνω του 50%. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 2 Νοεμβρίου, ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους του πρώτου γύρου.

Στο σλαβικό πολιτικό μπλοκ, οι εκλογές αναμένεται να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, υπό τον πρωθυπουργό της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Αντίθετα, το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), με επικεφαλής τον Βένκο Φίλιπτσε, προβλέπεται να υποστεί ακόμα μία βαριά ήττα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εσωστρέφεια, μετά τη συντριπτική ήττα που υπέστη στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2024.

Στην πρωτεύουσα Σκόπια, όπου κατοικούν περίπου 550.000 άνθρωποι, 16 υποψήφιοι διεκδικούν τη δημαρχία. Ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι, θεωρείται φαβορί για τη νίκη.

Το κόμμα του Μίτσκοσκι αναμένεται να επικρατήσει και στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, όπως το Κουμάνοβο, η Μπίτολα (Μοναστήρι), το Πρίλεπ, η Οχρίδα και το Βέλες.

Η αναμέτρηση στους αλβανόφωνους δήμους

Σε περίπου 15 από τους 81 δήμους της Βόρειας Μακεδονίας, πλειοψηφεί το αλβανικό στοιχείο, που αντιστοιχεί στο 25% του πληθυσμού. Εκεί αναμένεται σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στον συγκυβερνώντα συνασπισμό VLEN (Αξίζει) και τον αντιπολιτευόμενο συνασπισμό «Εθνική Συμμαχία για την Ολοκλήρωση», με επικεφαλής το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα της χώρας, το DUI του Αλί Αχμέτι.

Το DUI συμμετείχε επί δύο δεκαετίες σε κυβερνήσεις συνασπισμού. Αν και κατέλαβε την πρωτιά μεταξύ των αλβανικών κομμάτων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ο πρωθυπουργός Μίτσκοσκι επέλεξε να σχηματίσει κυβέρνηση με το VLEN, κατηγορώντας το DUI ως «καθεστώς» και εστία διαφθοράς.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κόμμα του Αχμέτι, το οποίο κατηγορεί τον Μίτσκοσκι για περιφρόνηση του αλβανικού στοιχείου και χαρακτηρίζει την κυβέρνησή του ως την πιο «αντιαλβανική» που έχει υπάρξει. Το DUI ζητά τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Το εκλογικό σώμα της Βόρειας Μακεδονίας αριθμεί περίπου 1,8 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 07:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας).

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ της Κυριακής.