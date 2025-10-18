Το Μαυροβούνιο ετοιμάζεται να θεσπίσει καθεστώς θεώρησης εισόδου (βίζας) για τους Ρώσους πολίτες, σε μια κίνηση που —όπως ανέφερε ο πρόεδρος Γιάκοβ Μιλάτοβιτς— θα υλοποιηθεί «πολύ σύντομα». Μιλώντας στο Politico, ο Μιλάτοβιτς εξήγησε ότι το μέτρο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου η χώρα να εναρμονίσει την πολιτική χορήγησης θεωρήσεων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου παραδέχθηκε ωστόσο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καθυστερήσει όσο γίνεται την εφαρμογή της απόφασης, προκειμένου να στηρίξει τον τουριστικό τομέα, που παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας. Όπως σημείωσε, οι Ρώσοι τουρίστες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών της χώρας.

Παράλληλα, ο Μιλάτοβιτς εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την αυξανόμενη ροή ρωσικών κεφαλαίων και επενδύσεων στο Μαυροβούνιο, φαινόμενο που εντάθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη μετακίνηση Ρώσων πολιτών και επιχειρηματιών προς τα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση, όπως είπε, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η χώρα δεν θα αποτελέσει «οδό διαφυγής» από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα βήμα του Μαυροβουνίου προς την πλήρη ευθυγράμμισή του με την εξωτερική και μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της επιρροής της Μόσχας στα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ανησυχιών.