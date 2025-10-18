Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πολιτών από όλη την Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας, συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι δράσεις αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη στο νησί.

Η κινητοποίηση του Σαββάτου ξεκίνησε με συγκέντρωση στην πλατεία Ρολόι στα Χανιά και ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία με κατεύθυνση το Ακρωτήρι. Εκεί πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση στο Μουζουρά, συνοδευόμενη από ομιλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Νωρίς το απόγευμα οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν με πορεία προς την Αμερικανική Βάση στη Σούδα, η οποία έφτασε στο τέλος της χωρίς επεισόδια. Η αποχώρηση των διαδηλωτών έγινε ομαλά, χωρίς περαιτέρω εντάσεις.

Παρότι δεν τους επετράπη να πλησιάσουν στη Βάση λόγω του αποκλεισμού από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι διαδηλωτές αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ακρωτήρι. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να προσεγγίσουν το σημείο, σημειώθηκε ρίψη κόκκινης μπογιάς προς τα ΜΑΤ που είχαν στήσει φραγμό.

Στη συνέχεια προχώρησαν σε συμβολικές ενέργειες διαμαρτυρίας, τοποθετώντας στον φράχτη της Βάσης φωτογραφίες από τη Γάζα, καθώς και κορδέλες στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.