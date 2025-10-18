Με την επιστροφή της φθινοπωρινής αστάθειας, η χώρα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο κύμα προβλέπεται να επηρεάσει την Ελλάδα από αύριο έως και τη Δευτέρα, ενώ το δεύτερο αναμένεται να εκδηλωθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Όπως ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς, χθες σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής στα δυτικά τμήματα της χώρας και τοπικά στην Ήπειρο. Σήμερα, ωστόσο, αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού, με περιορισμένη αστάθεια στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο.

🎯ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ✅ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το… pic.twitter.com/RvSsjAksEI — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 17, 2025

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβαλλόμενος αναμένεται ο καιρός το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά έως το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι-νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-21 βαθμούς στα βόρεια και έως 25 βαθμούς Κελσίου στα νότια και νησιωτικά τμήματα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις αυξημένες κατά περιόδους με πρόσκαιρες βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ στην ανατολική Πελοπόννησο και μεταβλητοί αλλού. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στις Κυκλάδες με πιθανές βροχές. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε δυτικούς. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ, που το μεσημέρι στρέφονται σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, που το απόγευμα στρέφονται σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025: Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αυξημένες μετά το μεσημέρι. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται σποραδικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025: Άστατος καιρός στα κεντρικά και νότια με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Οι άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ, στα νότια πρόσκαιρα νότιοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Στα νότια και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι στα δυτικά και βόρειοι στα υπόλοιπα, 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με βροχές και τοπικές καταιγίδες, που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά έως 6. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.