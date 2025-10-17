Ο Αλεξάντερ Νόβακ, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές καυσίμων. Ωστόσο, όπως δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1, δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη για αγορά καυσίμων από το εξωτερικό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένες ρωσικές περιοχές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βενζίνη, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να επιβάλουν περιορισμούς στις πωλήσεις. Οι ελλείψεις συνδέονται με τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον Νόβακ, η εγχώρια ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα έχει υποχωρήσει, ενώ η αγορά παραμένει σταθερή. «Η κατάσταση είναι σταθερή, η εγχώρια αγορά είναι πλήρως εφοδιασμένη με πετρελαϊκά προϊόντα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τους δασμούς στις εισαγωγές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ρωσική κυβέρνηση έχει περιορίσει τις εξαγωγές ντίζελ για τους μεταπωλητές και έχει παρατείνει την απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης. Όπως εξήγησε ο Νόβακ, τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της τροφοδοσίας της εγχώριας αγοράς με καύσιμα.