Βενεζουέλα και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εκ νέου σε τροχιά έντασης, μετά τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια που πραγματοποίησε η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο την Πέμπτη κοντά στα σύνορα με την Κολομβία. Την ίδια ημέρα, οι ΗΠΑ έπληξαν ακόμη ένα σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, σε ένα νέο επεισόδιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Ήταν η πρώτη φορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε η Ουάσινγκτον ανέπτυξε πολεμικά πλοία στην περιοχή, που το πλήγμα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού άφησε επιζώντες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η κλιμάκωση αυτή, που προκαλεί ανησυχία για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση, έχει ήδη οδηγήσει σε ανακατατάξεις στα επιτελεία και των δύο πλευρών. Στις ΗΠΑ, ο ναύαρχος αρμόδιος για την επιχείρηση στα ανοικτά της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του, μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Εσωτερικές αναταράξεις και στρατιωτική κινητοποίηση

Στο Καράκας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την απομάκρυνση του προέδρου Μαδούρο. Παράλληλα, οι πολιτείες Ταχίρα και Αμαζόνας ανακοίνωσαν την ανάπτυξη περιπολιών και ελέγχων στα σύνορα με την Κολομβία.

Στην Ταχίρα, όπου τρεις βασικές γέφυρες συνδέουν τις δύο χώρες, ο στρατός έχει αναπτυχθεί στη γέφυρα Σιμόν Μπολίβαρ που ενώνει την Κουκούτα και τη Βίγια ντε Ροσάριο της Κολομβίας με το Σαν Αντόνιο της Βενεζουέλας. Ο στρατηγός Μιχέλ Βαγιαντάρες, διοικητής του στρατού στην περιοχή, έκανε λόγο για ανάπτυξη τουλάχιστον 17.000 στρατιωτών.

Στην πολιτεία Αμαζόνας, που συνορεύει με τη Βραζιλία, οι δυνάμεις ασφαλείας οργανώνονται για την προστασία «των στρατηγικών επιχειρήσεων» και «των βασικών υπηρεσιών», με στόχο «την αύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας» και τη συμμετοχή «των ένοπλων πολιτών», σύμφωνα με τον στρατηγό Λιονέλ Σόχο.

Αμερικανική πίεση και κατηγορίες

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική και ένα ακόμη στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο ότι εμπλέκεται προσωπικά στο λαθρεμπόριο και έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, προσφέροντας αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει δώσει άδεια στη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πέντε επιθέσεις εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων. Η έκτη επιχείρηση, την Πέμπτη, ήταν η πρώτη που άφησε πίσω της επιζώντες, σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα CBS, CNN και NBC.

Το Πεντάγωνο δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες αυτές.

Αντιδράσεις από το Καράκας

Στη βενεζουελάνικη πρωτεύουσα, οι δηλώσεις του Τραμπ για τις επιχειρήσεις της CIA προκάλεσαν έντονη αντίδραση. Η κυβέρνηση Μαδούρο κατήγγειλε «τα πραξικοπήματα που απεργάζεται η αμερικανική υπηρεσία» και έκανε λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο» εναντίον της χώρας.

Η εφημερίδα Miami Herald ανέφερε, χωρίς να επικαλείται πηγές, ότι η Ντέλσι και ο Χόρχε Ροντρίγκες διαπραγματεύονται με την Ουάσινγκτον την απομάκρυνση του Μαδούρο, με αντάλλαγμα τη διατήρησή τους στην εξουσία. «Ψέμα! Άλλο ένα μέσο ενημέρωσης που προσθέτει στον βούρκο του ψυχολογικού πολέμου εναντίον του λαού της Βενεζουέλας», απάντησε η αντιπρόεδρος μέσω Telegram, κατηγορώντας τα δυτικά μέσα ότι «διασπείρουν ψέματα και σαπίλα».

Η Ροντρίγκες τόνισε ότι «η μπολιβαριανή επανάσταση βασίζεται σε μια πολιτικοστρατιωτική ανώτατη διοίκηση, ενωμένη γύρω από τη λαϊκή βούληση» και δημοσίευσε φωτογραφία της με τον πρόεδρο Μαδούρο, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «μαζί και ενωμένοι με τον πρόεδρο Μαδούρο».