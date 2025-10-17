Από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πορτογαλία, μέχρι την κορυφή με τον ΠΑΟΚ, ο Βιεϊρίνια μίλησε με ειλικρίνεια και πάθος για όλα όσα σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα του.

Τα πρώτα βήματα και η γνωριμία με τον ΠΑΟΚ

Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με την αφήγηση του ίδιου για τα πρώτα του χρόνια στα γήπεδα, την εμπειρία του στο Euro Κ17 με την Εθνική Πορτογαλίας και τη μοίρα που τον έφερε στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ, όπως παραδέχτηκε, άλλαξε τη ζωή του – όχι μόνο ποδοσφαιρικά, αλλά και προσωπικά, αφού στην Τούμπα γνώρισε και τη σύζυγό του, Βάσω, την οποία χαρακτήρισε «τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του σε κάθε δύσκολη στιγμή».

Στο αφιέρωμα μίλησαν με θερμά λόγια για εκείνον προσωπικότητες όπως ο Πέπε και ο Φερνάντο Σάντος, αλλά και πρώην συμπαίκτες του, τονίζοντας το ήθος και την ηγετική του παρουσία.

«Δεν ήθελα να φύγω από την Τούμπα»

Η αφήγηση συνεχίζεται με την πρώτη του θητεία στον ΠΑΟΚ και τη μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ, την οποία, όπως αποκάλυψε, ποτέ δεν επιθυμούσε:

«Δεν ήθελα να φύγω. Ο ΠΑΟΚ ήταν και είναι το σπίτι μου. Ένιωθα ότι άφηνα κάτι πίσω που δεν ήθελα να τελειώσει».

Οι μεγάλες στιγμές και οι πληγές της καριέρας του

Ο Βιεϊρίνια μίλησε με συγκίνηση για το Euro 2016 και την ιστορική κατάκτηση με την Εθνική Πορτογαλίας, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές των τραυματισμών του.

Ξεχωριστή θέση στο ντοκιμαντέρ είχε η συγκλονιστική σκηνή με την κόρη του στο ματς με τον Λεβαδειακό, μια εικόνα που έχει μείνει χαραγμένη στις μνήμες των φίλων του ΠΑΟΚ.

«Ο Σαββίδης θα μείνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ»

Η πιο συναισθηματική στιγμή του αφιερώματος ήρθε όταν ο αρχηγός αναφέρθηκε στον Ιβάν Σαββίδη, μιλώντας με λόγια γεμάτα σεβασμό και αγάπη:

«Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, υπήρξε ειλικρίνεια και αλληλοσεβασμός. Ο κύριος Σαββίδης είναι παθιασμένος με τον ΠΑΟΚ, ζει και αναπνέει για την ομάδα.

Έχει δώσει ελπίδα και χαρά σε χιλιάδες ανθρώπους και θα μείνει για πάντα στην ιστορία του συλλόγου».

Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια πρόσθεσε:

«Συμφωνούμε, διαφωνούμε, μαλώνουμε… αλλά πάντα μας ενώνει η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ».

«Ο ΠΑΟΚ είναι τα πάντα για μένα»

Το φινάλε του ντοκιμαντέρ δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο άνθρωπος που έζησε όσα λίγοι στην Τούμπα, έκλεισε με μια φράση που αποτυπώνει όλη του τη σχέση με τον Δικέφαλο:

«Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι… τα πάντα».

Μια πρόταση-παρακαταθήκη από τον αρχηγό που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο λίγοι, μέσα σε ένα συγκλονιστικό πορτρέτο ζωής, αντάξιο της διαδρομής του.

Δείτε το αφιέρωμα – ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ για τον Πορτογάλο εμβληματικό αρχηγό: