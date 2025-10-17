Παραμένει το αδιέξοδο στις σχέσεις ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο – Σκληρές δηλώσεις του υπεύθυνου Επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργου Κουβεντίδη

Η ένταση ανάμεσα σε ΠΑΕ και Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά κλιμακώνεται, καθώς τρεις μήνες μετά την παράδοση του μνημονίου συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ στον ΑΣ, απάντηση εξακολουθεί να μην υπάρχει.

Μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, ο κ. Κουβεντίδης υπενθύμισε ότι από τις 21 Ιουλίου η ΠΑΕ έχει καταθέσει στον Ερασιτέχνη ένα πλήρες και αναλυτικό μνημόνιο συνεργασίας που «προβλέπει τα πάντα» — χρονοδιάγραμμα, εγγυήσεις, ρήτρες αποζημίωσης.

«Μας είχαν διαβεβαιώσει ότι στις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσουν την απάντησή τους και χθες μας είπαν πως δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Η καθυστέρηση αυτή γεννά ερωτηματικά και προκαλεί απορίες», τόνισε.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να κάνει το γήπεδο ο Σαββίδης»

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ υποστήριξε ότι η στάση του ΑΣ δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά και άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από την αδράνεια κρύβονται σκοπιμότητες.

«Προσπαθούμε να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους ο Ερασιτέχνης επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη διοίκηση που, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν να φτιάξει το γήπεδο ο Ιβάν Σαββίδης. Είτε γιατί έχουν αναλάβει δεσμεύσεις, είτε για άλλους λόγους που μόνο εκείνοι γνωρίζουν», σημείωσε.

«Ο Σαββίδης έχει δώσει πάνω από 21 εκατ. ευρώ στον ΑΣ»

Ο κ. Κουβεντίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική στήριξη του Ιβάν Σαββίδη προς τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. «Από τότε που βρίσκεται στον σύλλογο, έχει δώσει πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο ΑΣ ζήτησε οικονομική ενίσχυση, έστειλε 250.000 ευρώ. Επιπλέον, η ΠΑΕ έχει ήδη προκαταβάλει σχεδόν ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στη σεζόν 2025-26», υπογράμμισε.

«Κλειστό club ο Ερασιτέχνης – ο πρόεδρος εκλέχτηκε με 68 ψήφους»

Με σκληρή γλώσσα περιέγραψε ο επικεφαλής Επικοινωνίας την εικόνα που παρουσιάζει ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.

«Ο ΑΣ λειτουργεί σαν κλειστό club. Στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν μόλις 217 άτομα και ο σημερινός πρόεδρος εκλέχτηκε με 68 ψήφους. Είναι αδιανόητο ένας τόσο μεγάλος σύλλογος, με τεράστια περιουσία και ετήσια έσοδα εκατομμυρίων, να διοικείται από μια τόσο μικρή ομάδα ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Κουβεντίδης απέρριψε κάθε σενάριο που θέλει τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρεί από την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας το εύρος των επενδύσεών του.

«Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει βάλει πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ, έχει φέρει τίτλους και συνεχίζει να επενδύει σε μεγάλα έργα. Δίνει 10+2 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Ζαφείρη, υλοποιεί αθλητικό έργο 20 εκατομμυρίων στους Ταγαράδες, επεκτείνει τον έκτο προβλήτα στο Λιμάνι με επένδυση άνω των 200 εκατομμυρίων, ενώ κατέχει σημαντικές επιχειρήσεις όπως το Porto Carras, το Μακεδονία Παλάς, το OPEN και τη Σουρωτή.»

Και κατέληξε: «Μπορεί κάποιοι να μη χαίρονται που ο Σαββίδης είναι εδώ, αλλά αυτός σίγουρα δεν είναι λόγος για να διαλυθεί ο ΠΑΟΚ».