Η 17η Οκτωβρίου «έφερε» πίσω στις προπονήσεις του Άρη ακόμη έναν ποδοσφαιριστή. Και αυτός είναι ο Ούρος Ράτσιτς.

Ο Σέρβος ακολούθησε μέρος του σημερινού προγράμματος, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα στον αχίλλειο το οποίο… κουβαλούσε από τις αρχές του Οκτώβρη.

Ο υψηλόσωμος χαφ έδωσε μάχη για να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αλλά κρίνεται απίστευτα δύσκολο να μπει στα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ και έτσι θα πάρει τον χρόνο του ώστε να είναι έτοιμος για το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Λεβαδειακό.

Από τη στιγμή που μπήκε ο Ράτσιτς και έχει επιστρέψει ο Μεντίλ -σήμερα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς- το μοναδικό όνομα του ιατρικού δελτίου ακούει στο όνομα του Κάρλες Πέρεθ.

Μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του περασμένου καλοκαιριού,ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει τον ηγέτης της επιθετικής γραμμής. Τη μία όμως τον δάγκωσε σκύλος και λίγες εβδομάδες αργότερα έπαθε ζημιά στο γόνατο η οποία τον κρατάει έξω τον τελευταίο 1,5 μήνα.

Ο Πέρεθ μοιράζει το πρόγραμμά του σε ατομικό και θεραπείες, με την επιστροφή του να πηγαίνει πίσω και με δική του ευθύνη αφού ακολούθησε πιο συντηρητικό πρόγραμμα υπό τον φόβο να υποστεί νέα ζημιά.

Ο Ισπανός παραμένει μεγάλο στοίχημα για το κλαμπ και πλέον περιμένουν να μπει σε κομμάτια προπονήσεων, κάτι το οποίο ίσως προσπαθήσει από την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να αγωνιστεί πριν την διακοπή του Νοεμβρίου. Δηλαδή σε ένα από τα ματς με Αιγάλεω (Κύπελλο), Ολυμπιακό (01/11) ή Αστέρα Τρίπολης (09/10).