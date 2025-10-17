Ο Αθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μπεσίκτας (87-84) στο EuroCup Γυναικών, ωστόσο το κύριο ζήτημα που προέκυψε δεν αφορούσε την αγωνιστική αναμέτρηση, αλλά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο επίσημος λογαριασμός της τουρκικής ομάδας ανήρτησε γραφικό που παρουσιάζει δύο Ελληνίδες παίκτριες του Αθηναϊκού σε ρόλο… σερβιτόρας, να «σερβίρουν» τις αθλήτριες της Μπεσίκτας. Το post συνοδευόταν από ειρωνικό σχόλιο, προκαλώντας την άμεση αγανάκτηση της ελληνικής πλευράς και έντονες αντιδράσεις από φίλους του αθλήματος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στις παίκτριες της Μπεσίκτας που απεικονίζονται στο γραφικό, βρίσκεται και η διεθνής Ελληνίδα, Μαριέλλα Φασούλα, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο περιστατικό.

Ο Αθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωση καταδίκασε το περιεχόμενο της ανάρτησης, κάνοντας λόγο για προσβλητική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, ζητήθηκε από τη Μπεσίκτας να αποσύρει το post και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη – αίτημα που, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει αποδεκτό.

Ο σύλλογος των Βύρωνα δεν σκοπεύει να αφήσει το ζήτημα να περάσει απαρατήρητο, καθώς ήδη γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προσφύγει στη FIBA, απαιτώντας την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων προς την τουρκική ομάδα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων οργάνων για την αποκατάσταση της αθλητικής δεοντολογίας.

Yemek onlardan, galibiyet bizden. 😋 pic.twitter.com/59swvRoW9S — Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) October 16, 2025

Η ανακοίνωση της ομάδας του Αθηναϊκού

«Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του Αθηναϊκού Qualco στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας, μια άκρως προκλητική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του επίσημου λογαριασμού του τουρκικού συλλόγου απεικόνιζε δύο παίκτριές μας ως σερβιτόρες στις παίκτριες της τουρκικής ομάδας. Χωρίς καμία διάθεση να πάρει διαστάσεις το θέμα, αλλά και με μηδενική ανοχή απέναντι σε προκλήσεις και υποτιμητικές συμπεριφορές προς τις αθλήτριές μας, επικοινωνήσαμε με την Μπεσίκτας και ζητήσαμε άμεσα να κατέβει η ανάρτηση.

Η πρώτη δικαιολογία που δόθηκε ήταν πως επρόκειτο για απάντηση σε story της ομάδας μας, με το οποίο την ημέρα της κλήρωσης δίναμε ραντεβού με την Μαριέλλα Φασούλα σε τρεις μήνες, κάτι που ως δικαιολογία είναι τουλάχιστον αστεία και επιφανειακή. Ήταν χαρά μας να αντιμετωπίσουμε την Ελληνίδα σέντερ στο γήπεδο, κάτι που κατέστη ξεκάθαρο σε όλες τις αναφορές που έχουν γίνει στο ματς τις προηγούμενες μέρες. Στη δεύτερη επικοινωνία η απάντηση ήταν ότι η διαχείριση γίνεται κεντρικά και δεν είναι δυνατόν/ούτε πρόκειται να κατέβει η δημοσίευση.

Δύο και πλέον ώρες μετά την επικοινωνία μας, η δημοσίευση είναι ακόμα στα social media της Μπεσίκτας και αναγκαζόμαστε να εκφράσουμε δημοσίως τη δυσαρέσκειά μας για ένα φαινόμενο, η επανάληψη του οποίου έπειτα από κάθε αναμέτρηση ελληνικής με τουρκική ομάδα, είτε σε συλλογικό είτε σε Εθνικό επίπεδο, παύει να μοιάζει με σύμπτωση.

Θα ακολουθήσει επίσημη καταγγελία του περιστατικού από το σωματείο μας στη FIBA και θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και πρέπει, ειδικά σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες εποχές, να προσέχουμε όλοι να μην ξεπερνάμε τη λεπτή κόκκινη γραμμή. Ευχαριστούμε την Μπεσίκτας για την, κατά τα άλλα, εξαιρετική φιλοξενία της σε όλα τα επίπεδα, και για ακόμα μια φορά τους συγχαίρουμε για τη νίκη τους.

ΥΓ. Δεν πρόκειται να αναπαραγάγουμε το άκρως προσβλητικό και υποτιμητικό post».