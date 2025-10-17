Ένας 31χρονος συνελήφθη στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας, καθώς φέρεται να είχε συστήσει ομάδα από ανήλικα κορίτσια, τα οποία στρατολογούσε και χρησιμοποιούσε για να αρπάζουν τσαντάκια και αντικείμενα αξίας από ανυποψίαστους πολίτες. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε προχθές από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Μαζί του συνελήφθησαν πέντε ανήλικες, ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, οι οποίες κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία. Ο 31χρονος αντιμετωπίζει, επιπλέον, την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς καθοδηγούσε τις ανήλικες, χωρίζοντάς τες σε δύο ομάδες. Με τη μέθοδο της απασχόλησης, προσπαθούσαν να αποσπούν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από διερχόμενους ή πελάτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών εντόπισαν τη δράση τους, επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη των κατηγορουμένων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, που ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία.

Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.