Σήμερα Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Αντιγόνου, Αγίου Ευπρεπίου μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αντίγονος,

Ευπρέπιος,

Ευπρέπειος,

Ευπρεπής,

Ευπρεπία.

Άγιος Ευπρέπιος

Οι Ευπρέπιος (ή Eυτρόπιος), Κοσμάς, Δαμιανός, Λεόντιος και Άνθιμος ήταν μεταξύ τους κατά σάρκα, αλλά και κατά πνεύμα αδέλφια από την Αραβία. Ευσεβείς και οι πέντε, από τον αυτό εμπνεόμενοι θείο ζήλο και από τα αυτά κινούμενοι φιλάνθρωπο αισθήματα, όχι μόνο πολλές αγαθοεργίες είχαν επιτελέσει με την ιατρική τους τέχνη, αλλά και πολλούς είχαν ελκύσει στη χριστιανική πίστη. Καταγγέλθηκαν γι’ αυτό και συνελήφθηκαν κατά τον επί Διοκλητιανού διωγμό στη Λυκία από τον ηγεμόνα εν Αιγαίς Λυσία. Μετά από πολλά βασανιστήρια, υπέστησαν τον δια αποκεφαλισμού θάνατο.

Επίσης σήμερα είναι:

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχεια

Η Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος.

Ανατολή ήλιου: 07:36 – Δύση ήλιου: 18:44

🌕 Σελήνη 14.7 ημερών