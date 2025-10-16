Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης για παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, επικαλούμενη ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «οι ευρωβουλευτές προτείνουν να οριστεί σε όλη την ΕΕ κατώτατη ηλικία τα 16 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πλατφόρμες βίντεο και τους βοηθούς AI, εκτός εάν υπάρχει γονική συναίνεση, και κατώτατη ηλικία τα 13 έτη για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο».

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση, την ψυχική υγεία και την έκθεση των ανηλίκων σε βλαβερό ή παράνομο περιεχόμενο, επισημαίνοντας την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση.

Η πρόταση, που κατέθεσε η Δανή ευρωβουλευτής Κρίστελ Σαλντεμόζε από το κόμμα των Σοσιαλιστών, εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Το θέμα θα τεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα τέλη Νοεμβρίου.

Πίεση προς τις ψηφιακές πλατφόρμες

Η πρόταση αυξάνει την πίεση στις μεγάλες πλατφόρμες, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση για τη θέσπιση ενός ενιαίου ορίου ηλικίας στην ψηφιακή πρόσβαση. Ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να καταθέσει τις σχετικές συστάσεις έως το τέλος του έτους.

Αν και οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ εμφανίζονται διχασμένες στο ζήτημα, η ιδέα μιας «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης» φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Με πρωτοβουλία της Δανίας, που ασκεί την τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και έχει ανακοινώσει σχέδιο για καθιέρωση της ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέφρασαν πρόσφατα τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν.