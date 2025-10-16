Στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 στη Χιλή ανάμεσα σε Μαρόκο και Γαλλία που βρήκε νικητή την ομάδα απο την βόρεια Αφρική με 5-4 (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση).

Ωστόσο, ο αγώνας έμεινε στην ιστορία διότι στο 72ο λεπτό,όταν ο Ismail Bakhty του μαρόκου έπεσε στην περιοχή της με τον προπονητή Μοχάμεντ Ουάμπι να κάνει χρήση την κάρτα «challenge» και να ζητάει πέναλντι.

Έναν νέο κανονισμό που δοκιμάζεται στα Κ20 και επιτρέπει στους προπονητές να ζητούν από τον διαιτητή να δει ξανά μια φάση μέσω οθόνης VAR.