Με ευχάριστα νέα για τον Μανόλο Χιμένεθ πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της Πέμπτης στον Άρη.

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός είδε τον Χάμζα Μεντίλ να ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες και έτσι είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αφρικανός φουλ μπακ προφανώς και δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί βασικός, ωστόσο δεν αποκλείεται ο Χιμένεθ να τον πάρει στην αποστολή και να τον έχει εναλλακτική στον πάγκο.

Τα νέα δεν είναι τόσο ευχάριστα για τον Ούρος Ράτσιτς. Ο Σέρβος χαφ έκανε και σήμερα ατομικό, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν ακόμα περισσότερο οι πιθανότητές του να προλάβει το ντέρμπι.