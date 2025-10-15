Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απηύθυνε έκκληση προς τη Χαμάς να αναστείλει άμεσα τις επιθέσεις και τους πυροβολισμούς εναντίον αμάχων στη Γάζα, τόσο στις περιοχές που ελέγχει η οργάνωση όσο και σε εκείνες που προστατεύονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πίσω από την Κίτρινη Γραμμή.

Ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία «ιστορική ευκαιρία για ειρήνη» και ζήτησε από τη Χαμάς να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις της, εφαρμόζοντας το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Πρόεδρος Τραμπ, με άμεσο αφοπλισμό της οργάνωσης.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/9nhijzThvb — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2025

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν διαβιβάσει τις ανησυχίες τους στους μεσολαβητές, οι οποίοι συνεργάζονται για την επιβολή της ειρήνης και την προστασία των αμάχων στην περιοχή.

Τέλος, ο Ναύαρχος Κούπερ εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συγκρούσεις στη Γάζα συνεχίζονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ της Χαμάς και άλλων τοπικών οργανώσεων.