Ούρος Ράτσιτς και Χάμζα Μεντίλ ανέβασαν ρυθμούς στην προπόνηση του Αρη το πρωί της Τετάρτης και συνεχίζουν να… τρέχουν για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Εδώ και μέρες, οι δύο ποδοσφαιριστές αποτελούν τα βασικά προβλήματα του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τους «πράσινους». Για την ώρα όμως δεν έχουν καταφέρει να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων.

Ο Μαροκινός φουλ μπακ θα δοκιμάσει αύριο (16/10) να το πράξει και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην αποστολή, με τις πιθανότητες του Ράτσιτς από την άλλη να μειώνονται. Και για τον ίδιο όμως, η αυριανή προπόνηση θα κρίνει αρκετά για το επερχόμενο ματς.

Ο Κάρλες Πέρεθ ακολούθησε ατομικό και ακολούθως έκανε θεραπεία στο σημερινό πρόγραμμα, έχοντας ακόμα λίγο δρόμο μέχρι την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Στη διάθεση του Χιμένεθ είναι και ο Μορουτσάν, μετά την επιστροφή του από την Εθνική Ρουμανίας.