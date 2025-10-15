Συνταγές

Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει πεντανόστιμα λαζάνια μπολονέζ, ένα από τα πιο αγαπημένα και κλασικά πιάτα. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο γεμάτο αρώματα και γεύση, ιδανικό για οικογενειακά τραπέζια ή γιορτινά γεύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!