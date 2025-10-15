Ένα επεισόδιο με ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 47χρονος στάθμευσε το αυτοκίνητό του με τρόπο που εμπόδιζε τη διέλευση αστικού λεωφορείου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ίωνος Δραγούμη, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η Τροχαία ειδοποιήθηκε για το όχημα που παρεμπόδιζε τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό την απομάκρυνσή του. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, «ο 47χρονος αρνήθηκε τόσο την άρση του οχήματός του όσο και τη γνωστοποίηση των στοιχείων του μετά από νόμιμη πρόσκληση των αστυνομικών που συνέδραμαν στο σημείο».

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο οδηγός αντέδρασε έντονα και προχώρησε σε απώθηση των αστυνομικών, προσπαθώντας να αποτρέψει τη σύλληψή του. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε από τις αρχές, ενώ σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και αντίσταση.