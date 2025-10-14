Νηπιαγωγός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναγνώρισε στην κατηγορούμενη ελαφρυντικό και της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή τριών ετών.

Η καταδίκη αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε μόνο του να περιπλανιέται στον δρόμο. «Δεν κατάλαβα πως κάποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή», απολογήθηκε η νηπιαγωγός, στην τάξη της οποίας φοιτούσε το παιδί, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η ίδια τόνισε ότι διαπίστωσε την απουσία του κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των παιδιών. Το νήπιο εντοπίστηκε χωρίς τραυματισμό και, όπως κατέθεσε η μητέρα του, τα πρώτα λόγια του ήταν ότι «ήθελε να πάει σπίτι».

Η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή της νηπιαγωγού, επισημαίνοντας ότι το παιδί πέρασε διαδοχικά από τρεις πόρτες —της τάξης, του κτηρίου και της αυλής— προτού βρεθεί στον δρόμο.