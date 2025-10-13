Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος που κατηγορείται ότι λήστεψε, υπό την απειλή σύριγγας, έναν 57χρονο οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη, αποσπώντας του 20 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, όταν ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος, προσποιούμενος τον πελάτη, επιβιβάστηκε στο ταξί και κατά τη διάρκεια της διαδρομής προχώρησε στη ληστεία.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 35χρονος φέρεται να επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα και ιστορικό νοσηλείας σε σχετικές δομές, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. «Τη συγκεκριμένη μέρα δεν πήρα τα φάρμακά μου» φέρεται να είπε, ενώ ο συνήγορός του έκανε λόγο για μειωμένο καταλογισμό.

Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής του.