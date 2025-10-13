Καθυστερήσεις αναμένονται αύριο, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η ΕΕ. Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Παράλληλα, σύμφωνα με εντολή των αστυνομικών αρχών, στις 9.30 το πρωί της Τρίτης θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ έχουν εξαγγείλει στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί, καθώς και από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Οι μετακινήσεις με τα αστικά λεωφορεία αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.