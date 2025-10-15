Νέο τροχαίο σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα εγκαταλείποντας τον τραυματισμένο αναβάτη της, ενώ, όταν εντοπίστηκε αργότερα διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Πρόκειται για 41 ετών άνδρα, ο οποίος και συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Τούμπας, με τον αναβάτη του δικύκλου να τραυματίζεται ελαφρά. Μετά τη σύγκρουση, ο 41χρονος συλληφθείς έθεσε ξανά σε λειτουργία το αυτοκίνητό του, χωρίς να ειδοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. και εγκατέλειψε το σημείο.

Εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στον Βαρδάρη, όπου υποβλήθηκε σε έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.