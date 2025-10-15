Ο Πάνος Ρούτσι διακομίστηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ήταν στο Σύνταγμα και σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ένιωσε μία αδιαθεσία και τάση λιποθυμίας.

Κλήθηκε ΕΚΑΒ και εισήχθη στα επείγοντα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν οι γιατροί πώς είναι η υγεία του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσίασε υπέρταση και από τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων προέκυψε ότι δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του να ξεκουραστεί.

Όπως αναφέρει η ομάδα Μέχρι Τέλους «Συνεχίσει να χρίζει πλήρης ξεκούρασης για το λόγο αυτό ζητούμε από δημοσιογράφους να κατανοήσουν την κατάσταση του και να μην τον ενοχλούν στο προσωπικό του τηλέφωνο για συνεντεύξεις. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι κρίσιμες και πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως».