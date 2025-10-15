Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δύο καιρικές «διαταραχές» θα επηρεάσουν τη χώρα το επόμενο πενθήμερο από τα δυτικά με αρκετές βροχές, σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει σε ανάρτησή του, ότι το πρώτο χαμηλό βαρομετρικό κινείται αργά ανατολικά-βορειοανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου. Τοπικά, θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιάδες αναμένεται να φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, προκαλώντας θυελλώδεις συνθήκες.

Το δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης, όπως αναφέρει, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής.

Για δύο διαταραχές από τα δυτικά που θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο, με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας, κάνει λόγο σε ανάρτησή του και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως αναφέρει «η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ. Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες. Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ (νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε σημερινή ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα, αναφέρει πως τοπικές βροχές θα σημειωθούν και αύριο Πέμπτη (16/10) σε πολλές περιοχές της χώρας, με την αλλαγή του καιρού να αναμένεται την Παρασκευή (17/10).

Αναλυτικά η προβλέψεις της ΕΜΥ για τον καιρό τις επόμενες μέρες:

Πέμπτη 16/10

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 17/10

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 18/10

Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Κυριακή 19/10

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Δευτέρα 20/10

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα νότια νότιοι-νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.