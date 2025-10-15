Θύμα ξυλοδαρμού στη μέση του δρόμου από οδηγό προπορευόμενου Ι.Χ. αυτοκινήτου κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 82χρονος οδηγός μέρα μεσημέρι στη μέση κεντρικού δρόμου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 82χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του επί της οδού Μητροπολίτου Καλλίδου, όταν σταμάτησε σε φανάρι στη διασταύρωση με την οδό Πόντου πίσω από ένα άλλο Ι.Χ. Όπως αναφέρει, προς μεγάλη του έκπληξη ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και άρχισε να τον κατηγορεί, ότι τον είχε χτυπήσει. «Κατέβηκα κι εγώ για να ελέγξω. Τα δύο αυτοκίνητα είχαν απόσταση πάνω από 10 εκατοστά, χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά», υποστηρίζει ο 82χρονος.

Ο ίδιος ισχυρίζεται, ότι μόλις αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν υπήρξε επαφή, δέχθηκε ξαφνικά δύο δυνατές γροθιές από τον άλλο οδηγό, ο οποίος όπως πληροφορήθηκε αργότερα, είναι γνωστός γιατρός. Οι γροθιές αυτές τον έριξαν στο οδόστρωμα, όπου χτύπησε και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. «Μάτωσα πολύ, το αίμα έτρεχε ποτάμι», ανέφερε ο 82χρονος, περιγράφοντας την περιπέτειά του. Όπως πρόσθεσε, δημοτικοί υπάλληλοι που βρίσκονταν κοντά, έσπευσαν να τον βοηθήσουν καλώντας άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. και το ΕΚΑΒ. Ένας από αυτούς μάλιστα, συγκράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο έχει σουηδικές πινακίδες, μέσω του οποίου εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άλλου οδηγού.