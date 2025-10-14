Η Κίνα προειδοποίησε ότι θα δώσει μάχη «μέχρις εσχάτων» εάν χρειαστεί, αντιδρώντας στην απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 100% στα κινεζικά αγαθά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αν θέλετε μάχη, θα δώσουμε μάχη μέχρις εσχάτων. Αν θέλετε διαπραγμάτευση, η πόρτα μας παραμένει ανοικτή», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, επισημαίνοντας πως το Πεκίνο είναι έτοιμο είτε για αντιπαράθεση είτε για διάλογο.

Ο κ. Τραμπ είχε απειλήσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον θα εφαρμόσει τους πρόσθετους δασμούς από την 1η Νοεμβρίου «ή νωρίτερα», κλιμακώνοντας την εμπορική αντιπαράθεση με το Πεκίνο. Οι νέοι φόροι θα προστεθούν στους ήδη ισχύοντες περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές.

Η αμερικανική απόφαση ήρθε ως απάντηση στην ανακοίνωση της Κίνας ότι θα θέσει νέους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που σχετίζονται με την εξόρυξη και την παραγωγή σπανίων γαιών. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως αυτών των κρίσιμων μεταλλευμάτων, απαραίτητων για τη βιομηχανία πληροφορικής, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την ενέργεια και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου υπενθύμισε ότι οι δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει κύκλους διαπραγματεύσεων στις αρχές του 2025, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη σταδιακή μείωση των πρόσθετων τελωνειακών δασμών. Οι συνομιλίες αυτές, όπως ανέφερε, παραμένουν κρίσιμες για την εξεύρεση μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας.

«Οι ΗΠΑ δεν γίνεται ταυτόχρονα να επιδιώκουν διάλογο και να απειλούν με την επιβολή νέων περιορισμών. Δεν κάνεις έτσι διάλογο με την Κίνα», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.