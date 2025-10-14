Η προπόνηση της Τρίτης είχε ένταση, ρυθμό και απαιτήσεις. Το τεχνικό τιμ εστίασε σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού — από την τακτική και τις μεταβάσεις, μέχρι την πίεση ψηλά και την αποτελεσματικότητα στο τελείωμα των φάσεων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τουρνουά σε υψηλό τέμπο και παιχνίδια κατοχής που έδειξαν την αποφασιστικότητα των παικτών να παρουσιαστούν έτοιμοι για τη μάχη της Αθήνας.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Σερβίας με ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο. Ο Σέρβος εξτρέμ υποβλήθηκε άμεσα σε θεραπεία, με την ιατρική ομάδα να αξιολογεί καθημερινά την κατάστασή του, ώστε να διαπιστωθεί αν θα προλάβει να τεθεί στη διάθεση του προπονητή.

Σε θεραπεία υποβλήθηκαν και οι Χατσίδης και Παβλένκα, ενώ οι Τσάλοφ και Πέλκας ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, ολοκληρώνοντας με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Ο Λουτσέσκου θέλει να τους έχει όλους διαθέσιμους, γνωρίζοντας πως το ντέρμπι των «Δικεφάλων» θα είναι ένα από τα πιο κρίσιμα τεστ του φετινού πρώτου γύρου.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (15/10) στις 11:00 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με το βλέμμα στραμμένο στο πλάνο που θα παρουσιάσει ο Ρουμάνος τεχνικός απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».