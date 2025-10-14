Από τη μία, ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει κορμό, συνοχή και αυτοματισμούς. Από την άλλη, κουβαλά την κούραση και την πίεση που φέρνει μια σεζόν με διαρκείς αγώνες κάθε τρεις και τέσσερις ημέρες. Το στοίχημα για τον Λουτσέσκου και το τεχνικό τιμ, λοιπόν, είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη σταθερότητα.

Η διαχείριση του ρόστερ θα παίξει κομβικό ρόλο. Παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Μεϊτέ ή ο Μιχαηλίδης χρειάζονται σωστή κατανομή λεπτών, ενώ ο Λουτσέσκου περιμένει να πάρει ουσιαστικές ανάσες από ποδοσφαιριστές δεύτερης γραμμής που θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η Τούμπα, με τη σειρά της, θα πρέπει να γίνει ξανά το «καταφύγιο» και το σημείο αναφοράς, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα χτίσει μομέντουμ και αυτοπεποίθηση.

Το πιο κρίσιμο, ωστόσο, είναι η διατήρηση της πνευματικής έντασης. Γιατί σε τέτοια αλληλουχία αγώνων, συχνά δεν κρίνει το ταλέντο ή η ποιότητα, αλλά η νοοτροπία και η συνέπεια. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι διαθέτει και τα δύο – απομένει να το αποδείξει ξανά, σε ένα διάστημα που δεν θα συγχωρέσει ούτε χαλάρωση ούτε απώλεια συγκέντρωσης.

Το επόμενο δίμηνο, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο στη φετινή σεζόν, θα καθορίσει αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις τίτλους ή αν θα μείνει εκτός νυμφώνος. Γιατί όταν ο ρυθμός ανεβαίνει, τότε φαίνονται οι πραγματικά μεγάλες ομάδες – κι αυτή είναι η στιγμή του ΠΑΟΚ να το αποδείξει.